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1 час назад

Аналитик спрогнозировал резкое падение курса биткоина

Газета.Ru

Курс биткоина ждет резкое падение в течение января 2023 года с $18 тыс. до $10 тыс. за один токен, заявил «Газете.Ru» старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Аналитик спрогнозировал резкое падение курса биткоина
Фото: ТАССТАСС

«В январе цены, вероятнее всего, продолжат падение из-за общей негативной ситуации на рынке и могут достигнуть отметки в $10 тысяч за монету», — отметил он.

По его словам, ожидать очередного ралли (периода устойчивого роста — «Газета.Ru») стоит не ранее 2024 года.

«Следует учитывать и нюансы самой индустрии, где за последние полгода произошло большое количество событий, оказавших негативное влияние на репутацию цифровых активов», — пояснил эксперт.

Быков уточнил, что спрос на криптовалюты остается на низком уровне и вследствие непростой экономической ситуации в мире.

«Продвигать криптовалюты стало как-то неловко, ведь среди пострадавших от банкротства криптовалютной биржи FTX значится большое количество крупных профессиональных участников. Для того, чтобы негатив сошел на нет, потребуются долгие месяцы», — заключил он.

12 января курс биткоина превысил $18 тыс. впервые с середины декабря 2022 года. Однако курс биткоина уже резко падал после роста, в ноябре прошлого года за два дня главный мировой токен потерял 23% стоимости, опустившись до $15,8 тыс.

Ранее основатель Twitter Джек Дорси призвал владельцев биткоина не хранить все свои сбережения в главной мировой криптовалюте, так как «никому нельзя доверять» в вопросе финансовых активов.

Экономика,Антон Быков,Джек Дорси,
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