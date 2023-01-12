Законность конфискации российских активов в Европе оценили

Есть все предпосылки к тому, что конфискация российских активов в Эстонии может произойти, заявил адвокат по международным делам, управляющий партнер компании «Скрябин и партнеры» Денис Скрябин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил законность этих действий в Европе.

Стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских финансовых активов, не дожидаясь других стран объединения. Об этом заявил представитель ЕК Кристиан Виганд. Он добавил, что введение уголовной ответственности за обход санкций может ускорить процесс конфискации.

«С точки зрения российского права, это будет незаконно. При этом, учитывая совершенно разные правовые системы, с точки зрения самой Эстонии, это будет законно. И мы столкнемся с противоречием двух систем. В данном случае какого-то механизма у России обоснованно повлиять не будет. И останется только лишь наблюдать за происходящими событиями», — поведал Скрябин.

Юрист сообщил, что Эстония как раз заявляла о том, что она желает первой разработать и применить подобный механизм конфискации активов. За соответствующими консультациями она и обращалась в Еврокомиссию, добавил он.

«Сейчас выглядит все так, что Эстония станет первой страной или пробным шаром в данном вопросе, и на ней будет опробован подобный механизм, который дальше любая страна ЕвроЕвросоюза может применить самостоятельно», — заявил Скрябин.