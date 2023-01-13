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56 минут назад

Эксперты оценили влияние трудностей с продажей нефти на бюджет РФ

Лера Букина

В российских портах стоимость нефти падала до $38 за баррель. Также на рынке возникли трудности с перенаправлением всех объемов из Европы в Азию. Аналитики, опрошенные РБК, рассказали, как текущая динамика может отразиться на российском бюджете.

Экономисты Альфа-банка отмечают, что стоимость топлива, которая балансирует бюджет, в прошлом году составила $101 за баррель. Под этим значением понимается такая цена российской нефти, при которой общие доходы бюджета были бы равны расходам. Высокий уровень свидетельствует о том, что расходы превышают норму, а ненефтегазовые доходы обеспечивают их в маленькой степени.

Без разовых выплат «Газпрома» балансирующая стоимость повысится до $115 за баррель, отмечают в Альфа-банке. Годом ранее расчетная стоимость нефти, которая балансировала бюджет, составила $67 за баррель.

В кредитной организации видят в столь высоком значении сигнал об «очень сильном повышении бюджетных рисков в 2023 году».

В «Локо-Инвест» отмечают, что сейчас бессмысленно озвучивать балансирующую цену нефти на текущий год в связи с высоким уровнем неопределенности по добыче и экспорту нефти, долларовым ценам на ресурсы и курсу рубля.

В Sinara Research ожидают снижения в текущем году добычи нефти в России на 0,5–0,6 млн барр., до 10,2 млн барр. в сутки. Также прогнозируется уменьшение переработки на 11%, до 244 млн т. Эти параметры влияют на нефтегазовые доходы бюджета, считают в организации.

Не исключено, что в этом году нефтегазовые доходы федерального бюджета окажутся ниже базовых, определенных на уровне 8 трлн руб., отмечают в «Локо-Инвест».

В «Ренессанс Капитал» дают более позитивные прогнозы. Так, там полагают, что нефтегазовые доходы бюджета будут на отметке в 10 трлн руб. - это выше «базы» в 8 трлн руб.

Ранее вице-премьер Александр Новак объяснил увеличение дисконта на российскую нефть ростом стоимости фрахта. Однако, как указал он, эта ситуация носит временный характер.

Экономика,Александр Новак,Локо-инвест УА,Ренессанс Капитал,Альфа-банк,Газпром,
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