Госдолг США достигнет потолка 19 января

Соединенные Штаты достигнут потолка госдолга 19 января, и американские законодатели должны принять оперативные меры по его повышению, в противном случае экономике страны будет нанесен непоправимый ущерб. Об этом говорится в письме, направленном в пятницу спикеру Палаты представителей Конгресса США Кевину Маккарти американским министром финансов Джанет Йеллен.

"Пишу, чтобы проинформировать вас о том, что начиная с четверга, 19 января 2023 года, непогашенный долг Соединенных Штатов, согласно прогнозам, достигнет лимита, установленного законом", - отмечается в документе. "Я почтительно призываю Конгресс действовать быстро, чтобы защитить гарантию исполнения кредитных обязательств Соединенных Штатов", - подчеркивается в послании.

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Его копию Йеллен направила также председателям профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса, лидерам демократической и республиканской фракций в них.

По словам Йеллен, финансовому ведомству придется принимать "чрезвычайные меры" после достижения потолка госдолга, "чтобы не допустить дефолта Соединенных Штатов". "<...> Маловероятно, что наличные средства и чрезвычайные меры будут исчерпаны до начала июня", - уточняет министр.

Йеллен считает "жизненно важными своевременные действия Конгресса по повышению потолка госдолга или приостановке его действия". По ее словам, в противном случае "будет нанесен непоправимый ущерб экономике США, средствам к существованию всех американцев и мировой финансовой стабильности". "Действительно, в прошлом даже угроза того, что правительство США может не выполнить свои обязательства, наносила реальный ущерб, включая единственное в истории нашей страны снижение кредитного рейтинга в 2011 году", - подчеркнула глава Минфина США.

Министр заверила, что повышение потолка госдолга не "санкционирует новые расходы и не повлечет издержки для налогоплательщиков".

О госдолге США

В конце 2022 года президент США Джо Байден, представляющий Демократическую партию, подписал закон, который повысил потолок госдолга страны на $2,5 трлн, до $31,4 трлн. Таким образом был предотвращен потенциальный дефолт. Как заявила тогда Йеллен, если бы закон не был одобрен, могла бы возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства.

Сейчас государственный долг Соединенных Штатов составляет $31,31 трлн. Речь идет о рекордно высоком показателе. Как отмечала газета New York Times, нынешний уровень был достигнут на несколько лет раньше, чем предполагалось. Это стало результатом того, что США триллионы долларов направили на борьбу с пандемией коронавируса, включая 5 трлн на выплату расширенных пособий по безработице, финансовую поддержку малого бизнеса и стимулирующие выплаты, обеспеченные заемными деньгами.