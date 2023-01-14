В Германии призвали отремонтировать "Северный поток - 1"

"Вопрос о российском газе не стоит, пока идет война", - сказал он. Но на данный момент, по его словам, нужно позаботиться о том, чтобы обезопасить инфраструктуру "Северного потока" от дальнейших разрушений. "Оператор должен обеспечить [условия], чтобы трубопровод можно было отремонтировать. Время идет. Если не устранить ущерб, то "Северный поток" станет непригоден на долгое время", - сказал он.