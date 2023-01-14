В Германии призвали отремонтировать "Северный поток - 1"

Газопровод "Северный поток - 1", который был поврежден в результате диверсии, должен быть отремонтирован, поскольку Германии потребуется более дешевый газ после окончания боевых действий на Украине. Об этом заявил премьер земли Саксония, зампред Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер в интервью газетам группы Funke, которое опубликовано в субботу.
"Вопрос о российском газе не стоит, пока идет война", - сказал он. Но на данный момент, по его словам, нужно позаботиться о том, чтобы обезопасить инфраструктуру "Северного потока" от дальнейших разрушений. "Оператор должен обеспечить [условия], чтобы трубопровод можно было отремонтировать. Время идет. Если не устранить ущерб, то "Северный поток" станет непригоден на долгое время", - сказал он.
"Мы должны иметь вариант, при котором смогли бы после окончания войны использовать не только дорогой сжиженный газ. Нужно будет оценить, в какой стране можно покупать более дешевые альтернативы, это отвечает нашим национальным интересам", - заявил политик.
Германия зависит от поставок сжиженного газа, строит для этого терминалы. К настоящему моменту официально работает лишь один, 14 января канцлер Олаф Шольц откроет второй.
Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших 26 сентября 2022 года на трех нитках морских газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Позже шведские сейсмологи уточнили, что зарегистрировали два взрыва. Шведская прокуратура 18 ноября заявила, что взрывы на газопроводах являются диверсией, расследование продолжается.
После этого следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи с произошедшими взрывами. Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Западе, который "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".