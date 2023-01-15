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3 часа назад

Аналитики сообщили, что Китай начал скупать у России редкие сорта арктической нефти

Газета.Ru

Пекин начал покупать у России арктическую нефть сортов "Варандей", Arco и "Новый порт". Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на данные аналитических компаний Vortexa и Kpler.

Китай начал скупать у России редкие сорта нефти
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Арктические сорта переориентировали", — сказал ведущий аналитик Kpler по сырой нефти Виктор Катона, отметив, что прежде, например, Arco направляли в Великобританию и Нидерланды.

Кроме того, российские арктические сорта сырья начала покупать Индия.

Как рассказал промышленный эксперт Леонид Хазанов, Нью-Дели купил в ноябре 6,67 млн баррелей арктической нефти.

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Отличительная характеристика арктических сортов - их можно использовать для производства резины, а также в некоторых высокотехнологичных секторах промышленности.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов отметил, что в ресурсе из Восточной Сибири и Арктики меньше серы, чем в экспортной смеси Urals - дизтопливо получается более качественным. В агентстве добавили, что, как правило, азиаты покупают нефть на Ближнем Востоке - у Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ. Но российская нефть продается со значительной скидкой - гораздо меньше установленного потолка в $60 за баррель. По словам Хазанова, переориентация поставок может быть для Пекина инструментом давления на ближневосточных поставщиков, чтобы добиться более выгодных условий. На прошлой неделе сообщалось, что российская экспортная нефть Urals торговалась в порту Приморск за $37,80 за баррель, а мировой эталон Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель.

Экономика,Леонид Хазанов,Дмитрий Адамидов,
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