Китай начал скупать у России редкие сорта нефти

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов отметил, что в ресурсе из Восточной Сибири и Арктики меньше серы, чем в экспортной смеси Urals - дизтопливо получается более качественным. В агентстве добавили, что, как правило, азиаты покупают нефть на Ближнем Востоке - у Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ. Но российская нефть продается со значительной скидкой - гораздо меньше установленного потолка в $60 за баррель. По словам Хазанова, переориентация поставок может быть для Пекина инструментом давления на ближневосточных поставщиков, чтобы добиться более выгодных условий. На прошлой неделе сообщалось, что российская экспортная нефть Urals торговалась в порту Приморск за $37,80 за баррель, а мировой эталон Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель.