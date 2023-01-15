Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
3 часа назад

Путин рассказал о ситуации в российской экономике

Илья Родин

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» оценил ситуацию в экономике державы как стабильную. Он добавил, что достигнутые показатели оказались лучше ожиданий руководства России. Об этом пишет ТАСС.

Путин рассказал о ситуации в российской экономике
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не толькo наши противники, но даже и мы прогнозировали», - подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что в целом ситуация в России вполне удовлетворительная, практически хорошая.

По оценке президента, безработица в стране находится на историческом минимуме. Кроме того, инфляция ниже ожидаемой, наблюдается тенденция к ее сокращению.

Набиуллина отказалась «искать дно» в вопросах российской экономики

Сельское хозяйство, строительство, промышленность находятся на подъеме, резюмировал Путин.

Экономика,Владимир Путин,
64
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители