Путин рассказал о ситуации в российской экономике

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» оценил ситуацию в экономике державы как стабильную. Он добавил, что достигнутые показатели оказались лучше ожиданий руководства России. Об этом пишет ТАСС.
«Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не толькo наши противники, но даже и мы прогнозировали», - подчеркнул глава государства.
Путин добавил, что в целом ситуация в России вполне удовлетворительная, практически хорошая.
По оценке президента, безработица в стране находится на историческом минимуме. Кроме того, инфляция ниже ожидаемой, наблюдается тенденция к ее сокращению.
Сельское хозяйство, строительство, промышленность находятся на подъеме, резюмировал Путин.