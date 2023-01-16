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1 час назад

Bloomberg: бизнесмены из России и Китая отказались от посещения ВЭФ в Давосе

RT на русскомиещё 2

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году не будет российских и китайских миллиардеров. Об этом сообщает Bloomberg.

Бизнесмены из России и Китая отказались от посещения ВЭФ в Давосе
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

«Не так давно российские миллиардеры были неотъемлемым атрибутом Давоса, таким же обычным явлением, как пуховики Moncler. В этом году их ноль», — отмечается в материале.

Уточняется, что причинами стали спецоперация на Украине и «остракизм России со стороны западных стран».

Форум также не посетят китайские бизнесмены, так как государство «ещё не оправилось от всплеска случаев COVID-19 и падения фондового рынка», отмечает агентство.

4 января корреспондент бельгийской телерадиокомпании RTBF Луи Портал заявил, что ужесточение западных санкций в отношении России не повлияло на повседневную жизнь россиян.

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