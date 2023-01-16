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3 часа назад

"Ведомости": Россия и Иран ведут переговоры о создании общего стейблкойна на золоте

Газета.Ruиещё 5

В центральном банке Ирана рассматривают возможность при участии России создать некий токен Персидского региона, который можно будет использовать в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директора Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александра Бражникова.

Россия и Иран обсуждают создание общего стейблкойна
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что соответствующую информацию подтвердили в Государственной думе.

Иранское правительство намерено обеспечить этот токен золотом, то есть это будет своего рода стейблкойн. Ожидается, что токен заработает в особой экономической зоне в Астрахани, где будут принимать грузоперевозки из Ирана.

Член думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев сообщил, что на государственном уровне предложение Ирана можно будет начать активно обсуждать, когда Россия полностью решит вопрос с криптовалютами.

В августе прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что российская платежная система «Мир» в ближайшее время будет интегрирована с иранской системой «Шетаб».

Экономика,Антон Ткачев,Александр Бражников,Сергей Лавров,Госдума,
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