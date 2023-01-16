Раскрыта уловка по поставкам российской нефти в Азию

Китайские супертанкеры приступили к отправке нефти из РФ в Азию после того, как Запад ввел предельные цены на энергоносители из России. Об этом проинформировало агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Отмечается, что сейчас по меньшей мере четыре таких судна доставляют российскую нефть Urals в КНР, а еще одно направляется в Индию.

Подчеркивается, что все пять поставок «были запланированы в период с 22 декабря по 23 января».

Вместе с тем в материале говорится, что такие перевозки являются «вполне законными» - они не нарушают санкций. Это объясняется тем, что российскую нефть сейчас продают по значительно более низким ценам по сравнению с потолком в $60 за баррель, который был установлен Западом, указал руководитель китайской компании, занимающейся поставками нефти марки Urals.

Также в публикации подчеркивается, что индийским нефтеперерабатывающим заводам предоставят дисконт в 15–20% за баррель на российскую нефть.