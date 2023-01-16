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2 часа назад

Раскрыта уловка по поставкам российской нефти в Азию

Лера Букина

Китайские супертанкеры приступили к отправке нефти из РФ в Азию после того, как Запад ввел предельные цены на энергоносители из России. Об этом проинформировало агентство Reuters со ссылкой на источники.

Раскрыта уловка по поставкам российской нефти в Азию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что сейчас по меньшей мере четыре таких судна доставляют российскую нефть Urals в КНР, а еще одно направляется в Индию.

Подчеркивается, что все пять поставок «были запланированы в период с 22 декабря по 23 января».

Foreign Policy: потолок цен на российскую нефть ударит по Европе, а не по РФ

Вместе с тем в материале говорится, что такие перевозки являются «вполне законными» - они не нарушают санкций. Это объясняется тем, что российскую нефть сейчас продают по значительно более низким ценам по сравнению с потолком в $60 за баррель, который был установлен Западом, указал руководитель китайской компании, занимающейся поставками нефти марки Urals.

Также в публикации подчеркивается, что индийским нефтеперерабатывающим заводам предоставят дисконт в 15–20% за баррель на российскую нефть.

Ранее вице-премьер Александр Новак объяснил увеличение дисконта на российскую нефть ростом стоимости фрахта. Однако, как указал он, эта ситуация носит временный характер.

Экономика,Александр Новак,
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