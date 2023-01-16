Раскрыта уловка по поставкам российской нефти в Азию

Китайские супертанкеры приступили к отправке нефти из РФ в Азию после того, как Запад ввел предельные цены на энергоносители из России. Об этом проинформировало агентство Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что сейчас по меньшей мере четыре таких судна доставляют российскую нефть Urals в КНР, а еще одно направляется в Индию.
Подчеркивается, что все пять поставок «были запланированы в период с 22 декабря по 23 января».
Вместе с тем в материале говорится, что такие перевозки являются «вполне законными» - они не нарушают санкций. Это объясняется тем, что российскую нефть сейчас продают по значительно более низким ценам по сравнению с потолком в $60 за баррель, который был установлен Западом, указал руководитель китайской компании, занимающейся поставками нефти марки Urals.
Также в публикации подчеркивается, что индийским нефтеперерабатывающим заводам предоставят дисконт в 15–20% за баррель на российскую нефть.
Ранее вице-премьер Александр Новак объяснил увеличение дисконта на российскую нефть ростом стоимости фрахта. Однако, как указал он, эта ситуация носит временный характер.