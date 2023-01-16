Новак оценил рост доходов бюджета от нефтегазовой отрасли

По итогам прошлого года доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли на 28%. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным, стенограмма которого размещена на сайте кабмина.

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«Несмотря на действия недружественных стран, санкционные ограничения, добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 млн т. Это на 10 млн т больше, чем в 2021 году, или плюс 2%. Экспорт также вырос на 7%. Хотел бы отметить, что доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли по прошлому году на 28%, или на 2,5 трлн рублей», - заявил он.

При этом, по словам Александра Новака, экспорт сжиженного природного газа вырос на 8% и достиг 46 млрд куб. м газа в год. Также до рекордных 15,5 млрд куб. м газа выросли поставки по «Силе Сибири» в Китай.

«Топливно-энергетический комплекс в прошедшем году, несмотря на все трудности, продемонстрировал стабильную работу, устойчивость к внешним вызовам, способность обеспечить энергобезопасность нашей страны и реализацию экспортного потенциала», - констатировал вице-премьер.

С 24 февраля 2022 года на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ рядом западных стран были введены обширные антироссийские санкции. В частности, с 5 декабря 2022 года начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС и страны G7 приняли решение ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото на уровне $60 за баррель.