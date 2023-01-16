Новак оценил рост доходов бюджета от нефтегазовой отрасли

По итогам прошлого года доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли на 28%. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным, стенограмма которого размещена на сайте кабмина.
«Несмотря на действия недружественных стран, санкционные ограничения, добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 млн т. Это на 10 млн т больше, чем в 2021 году, или плюс 2%. Экспорт также вырос на 7%. Хотел бы отметить, что доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли по прошлому году на 28%, или на 2,5 трлн рублей», - заявил он.
При этом, по словам Александра Новака, экспорт сжиженного природного газа вырос на 8% и достиг 46 млрд куб. м газа в год. Также до рекордных 15,5 млрд куб. м газа выросли поставки по «Силе Сибири» в Китай.
«Топливно-энергетический комплекс в прошедшем году, несмотря на все трудности, продемонстрировал стабильную работу, устойчивость к внешним вызовам, способность обеспечить энергобезопасность нашей страны и реализацию экспортного потенциала», - констатировал вице-премьер.
С 24 февраля 2022 года на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ рядом западных стран были введены обширные антироссийские санкции. В частности, с 5 декабря 2022 года начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС и страны G7 приняли решение ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото на уровне $60 за баррель.
В ответ Москва запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным компаниям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование «потолка цен».