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1 час назад

FT: окончание "сланцевой революции" в США усилит нестабильность на мировом рынке нефти

ТАСС

"Сланцевая революция" в США завершается, это может привести к усилению нестабильности на мировом нефтяном рынке и переделу влияния в пользу других нефтедобывающих стран. Соответствующую оценку приводит в понедельник британская газета Financial Times.

Чем грозит миру окончание «сланцевой революции» в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что "золотой век сланцевой добычи" подходит к концу в США, что может привести к непредсказуемым последствиям. В качестве основных причин окончания американской "сланцевой революции" газета называет недостаток трудовых ресурсов в отрасли, малую продолжительность жизненного цикла сланцевых скважин, а также разрывы в цепях поставок, вызванные пандемией. Эти факторы приводят к росту операционных и иных издержек, снижая инвестиционную привлекательность подобных месторождений и вызывая "уход инвесторов" из таких проектов.

Мир может войти в "период еще большей нестабильности на энергетическом рынке" после завершения фазы "агрессивного роста" нефтедобычи в США, поскольку спрос на нефть в глобальном масштабе существенно не снижается, несмотря на усилия правительств стран мира в области декарбонизации. При этом в наиболее проигрышном положении окажутся государства - импортеры этого вида топлива, так как возможен новый виток роста цен на нефть, отмечает издание.

Одновременно ослабление рыночных позиций США приведет к усилению "старого нефтяного порядка" - стран - участниц ОПЕК +, главным образом Саудовской Аравии и ОАЭ. В то же время отношения Запада с данными государствами "характеризуются волатильностью". Участники ОПЕК могут в какой-то момент "по политическим мотивам оказаться наращивать добычу нефти", что усугубит энергокризис и приведет к введению нормированного потребления этого вида топлива в западных странах, заключает газета.

Экономика,ОПЕК,
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