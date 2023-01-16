Чем грозит миру окончание «сланцевой революции» в США

"Сланцевая революция" в США завершается, это может привести к усилению нестабильности на мировом нефтяном рынке и переделу влияния в пользу других нефтедобывающих стран. Соответствующую оценку приводит в понедельник британская газета Financial Times.

Отмечается, что "золотой век сланцевой добычи" подходит к концу в США, что может привести к непредсказуемым последствиям. В качестве основных причин окончания американской "сланцевой революции" газета называет недостаток трудовых ресурсов в отрасли, малую продолжительность жизненного цикла сланцевых скважин, а также разрывы в цепях поставок, вызванные пандемией. Эти факторы приводят к росту операционных и иных издержек, снижая инвестиционную привлекательность подобных месторождений и вызывая "уход инвесторов" из таких проектов.

Мир может войти в "период еще большей нестабильности на энергетическом рынке" после завершения фазы "агрессивного роста" нефтедобычи в США, поскольку спрос на нефть в глобальном масштабе существенно не снижается, несмотря на усилия правительств стран мира в области декарбонизации. При этом в наиболее проигрышном положении окажутся государства - импортеры этого вида топлива, так как возможен новый виток роста цен на нефть, отмечает издание.