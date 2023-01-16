Около €50 млрд активов РФ заблокированы в Бельгии

Около €50 млрд российских средств были блокированы в Бельгии в 2022 году в рамках антироссийских санкций, кроме того, власти королевства проводят проверки по примерно 30 случаям предполагаемого обхода торговых санкций против России. Об этом сообщила в понедельник газета Echo.

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Издание отмечает, что власти королевства проводят около 30 таможенных проверок по фактам подозрительных экспортных и импортных контейнерных поставок через порты страны, при которых могло быть допущено нарушение торговых санкционных норм ЕС.

В частности, речь идет о запчастях, электронных компонентах, продукции стальной и химической промышленности, которая может использоваться на военном производстве, люксовых товарах, медицинском оборудовании и продукции аграрного сектора. Кроме того, таможенные власти расследуют ряд случаев поставок стали, золота и нефтепродуктов из России.

Как сообщает газета, в прошлом году в Бельгии были блокированы для проведения тщательной проверки 27 тыс. контейнеров, направлявшихся в Россию. До 500 контейнеров остаются заблокированы.