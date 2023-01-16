Европа начала готовиться к отказу от российского дизтоплива

Трейдеры из Европы спешат закупить российское дизельное топливо до момента вступления в силу эмбарго на него, что случится 5 февраля. В январе импорт достиг 770 тысяч баррелей в сутки, что стало максимумом с марта прошлого года. Об этом ссылкой на данные Vortexa сообщает Reuters.

Таким же образом европейские компании начинали готовиться к нефтяному эмбарго, которое вступило в силу 5 декабря прошлого года. Однако в данном случае найти замену российскому топливу может оказаться немного сложнее.

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Европа ожидает, что решить проблему помогут поставки из Китая, увеличившего квоту на экспорт топлива почти на 50 процентов по сравнению с показателем годовой давности. В январе-июне поставки китайского дизельного топлива могут достигать 400-600 тысяч баррелей в сутки, отмечают эксперты. При этом понятно, что для производства топлива будет использоваться в том числе российская нефть, закупки которой Китай увеличивает в последнее время.

Вписаться в рынок намерена и Индия, которая также увеличивает поставки российской нефти и выпуск топлива. Обе страны не поддержали потолок цен, но покупают сырье с большим дисконтом по отношению к эталонному сорту Brent. При этом Индия предупредила, что если Россия начнет настаивать на контрактах по цене выше потолка, то страна может присоединиться к группе G7, Евросоюзу, Австралии, Норвегии и Швейцарии в вопросе ограничения цен.

В случае реализации этой схемы нефтегазовые доходы могут дополнительно снизиться, поскольку из исчезнет существенная доля добавленной стоимости за нефтепереработку. Тем не менее российские власти ожидают, что через какое-то время проблема решится, как год назад.