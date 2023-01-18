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2 часа назад

Госдума одобрила внеплановое повышение акциза на сигареты

Lenta.ruиещё 8

С 1 марта 2023 года акциз на сигареты и папиросы в России может вырасти на два процента, а акциз на жидкость и табак для вейпов вырастет на 11 процентов. Соответствующий закон в третьем чтении одобрила Госдума после внесения правительством поправок в Налоговый кодекс в начале недели, пишет «Интерфакс».

Госдума одобрила внеплановое повышение акциза на сигареты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Грядущее повышение будет внеплановым, последний раз акциз поднимали 1 января текущего года. Нынешние поправки предполагают, что ставка акциза с начала весны вырастет до 2 603 рубля за тысячу штук, плюс 16 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 536 рублей за тысячу штук. Также в 2023 году еще раз поднимут ставку акциза на жидкость и табак для электронных сигарет — до 20 рублей за миллилитр и 8 669 рублей за килограмм соответственно.

Кроме того, рост продолжится в 2024 и 2025 годах. Согласно поправкам, ставки акциза на сигареты и папиросы в 2024 году следует повысить на два процента с 2 654 до 2 707 рублей за тысячу штук, а в 2025-м — до 2 815 рублей. Аналогичные изменения предлагаются в отношении акцизов на табак (2024 год — с 8 153 до 9 016 рублей за килограмм, 2025 год — с 8 470 до 9 377 рублей) и жидкости для электронных сигарет (2024 год — с 19 до 21 рубля за миллилитр, 2025 год — с 20 до 22 рублей).

Ужесточение табачного законодательства необходимо Министерству финансов для пополнения бюджета. Речь идет о дополнительной статье дохода в проекте федерального бюджета России на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов — «повышение собираемости и улучшение администрирования акцизов на табачную продукцию». Такая мера может принести дополнительные доходы в размере 100 миллиардов рублей.

Экономика,Госдума,
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