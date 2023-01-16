На сколько выросла энергоемкость российского ВВП в 2021 году

Энергоемкость российского внутреннего валового продукта (без учета неэнергетических нужд) в 2021 году составила 9,72 тонн условного топлива на 1 млн рублей в ценах 2016 года, что на 4,5% выше показателя 2020 года. Это следует из государственного доклада "О состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации в 2021 году", опубликованного на сайте Минэкономразвития России.

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В докладе отмечается, что рост энергоемкости ВВП во многом связан с восстановлением экономической активности после коронавирусного локдауна 2020 года.

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"В 2021 году уровень энергоемкости ВВП практически вернулся к показателям 2018 года и фактически не является показателем ухудшения ситуации с энергоэффективностью потребления ресурсов. Если пренебречь аномальными снижениями энергоемкости в 2019 (теплый год) и в 2020 годах, то энергоемкость ВВП изменяется незначительно", - приводятся слова вице-президента, директора центра энергоэффективности ЦСР Екатерины Кваши.

Из документа также следует, что фактический объем финансирования региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2021 году вырос на 16% в годовом выражении - до 161 млрд рублей. Объем бюджетных средств при этом составил 50,5 млрд рублей, внебюджетных - 110,5 млрд рублей.

Среди проектов в секторах экономики по повышению энергоэффективности авторы доклада, в частности, отметили проект правительства Курской области, заключившего энергосервисный контракт на модернизацию освещения региональных дорог. В результате новая система освещения позволила сэкономить на потреблении электроэнергии региональному и муниципальному бюджету более 22 млн рублей.

Общее количество новых энергоэффективных светильников на улицах субъектов РФ в 2021 году увеличилось на 2% и достигло 8,9 млн штук. При этом за последние пять лет доля светодиодных светильников росла рекордными темпами с 6,7% в 2016 году до 49% в 2021 году, отмечается в документе.