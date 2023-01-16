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43 минуты назад

В Давосе официально открылось 53-е заседание Всемирного экономического форума

Газета.Ru

В швейцарском Давосе открылось 53-е заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ). Трансляция церемонии велась на сайте ВЭФ.

В Давосе официально открылось 53-е заседание Всемирного экономического форума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время открытия заседания с приветственной речью выступил основатель ВЭФ Клаус Шваб, который заявил о значимости форума как площадки для встречи заинтересованных сторон. Ряду культурных деятелей также были вручены награды «Кристалл».

ВЭФ будет проходить до 20 января. Девиз форума в 2023 году: «Сотрудничество в условиях раздробленного мира». Как отмечают организаторы, в этот раз Давос посетят рекордное число участников — более 2,7 тыс. человек. Российская делегация в форуме не участвует.

Ранее на сайте ВЭФ в преддверии открытия Давосского форума в Швейцарии сообщалось, что более половины основных экономистов ВЭФ заявили о высокой вероятности рецессии в Европе в 2023 году.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 16 по 20 января, не будет российских бизнесменов.

Экономика,Клаус Шваб,
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