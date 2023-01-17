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59 минут назад

СМИ: Россия значительно сократила морские поставки нефти Западу

Лера Букина

Россия в несколько раз уменьшила морские поставки нефти западным странам. Отгрузку топлива из крупнейших портов перенаправили на Восток, сообщают «Известия» со ссылкой на «Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора».

Россия резко сократила отгрузку нефти Западу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В декабре 2021 года из Приморска и Усть-Луги углеводороды шли в страны ЕС. Через год ситуация кардинально изменилась – поставки были существенно сокращены.

Вместе с тем на рынке зафиксирован рост объема завоза в такие страны, как Турция, Египет, Индия и Китай.

Эксперты отмечают, что сейчас наблюдается глобальная перестройка цепочек поставок, где преобладающее значение имеет не эффективность логистики, а развитие новых рынков сбыта. В ассоциации «Надежный партнер» прогнозируют сохранение тренда на переориентировку российского нефтяного экспорта в 2023 году. Там же выразили уверенность в том, что прямых поставок в недружественные страны попросту не будет.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что суммарный объем экспортируемой сырой нефти из России по морю за неделю увеличился на 30%, или на 876 тыс. барр. в сутки, до 3,8 млн барр. Подчеркивалось, что данное значение является рекордным с весны прошлого года. Как стало известно, поставки через порты в Балтийском море за неделю возросли на 626 тыс. барр. в сутки, а в Черном море — на 47% суточного объема.

Нефть подорожала после введения ЕС потолка цен

Эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз начало действовать с 5 декабря минувшего года. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.

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