Россия резко сократила отгрузку нефти Западу

Россия в несколько раз уменьшила морские поставки нефти западным странам. Отгрузку топлива из крупнейших портов перенаправили на Восток, сообщают «Известия» со ссылкой на «Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В декабре 2021 года из Приморска и Усть-Луги углеводороды шли в страны ЕС. Через год ситуация кардинально изменилась – поставки были существенно сокращены.

Вместе с тем на рынке зафиксирован рост объема завоза в такие страны, как Турция, Египет, Индия и Китай.

Эксперты отмечают, что сейчас наблюдается глобальная перестройка цепочек поставок, где преобладающее значение имеет не эффективность логистики, а развитие новых рынков сбыта. В ассоциации «Надежный партнер» прогнозируют сохранение тренда на переориентировку российского нефтяного экспорта в 2023 году. Там же выразили уверенность в том, что прямых поставок в недружественные страны попросту не будет.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что суммарный объем экспортируемой сырой нефти из России по морю за неделю увеличился на 30%, или на 876 тыс. барр. в сутки, до 3,8 млн барр. Подчеркивалось, что данное значение является рекордным с весны прошлого года. Как стало известно, поставки через порты в Балтийском море за неделю возросли на 626 тыс. барр. в сутки, а в Черном море — на 47% суточного объема.