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1 час назад

Европейская страна попросила исключить ее из антироссийских санкций

Lenta.ruиещё 1

Венгрия попросила исключить ее из антироссийских санкций, поскольку без других источников страна не может получить необходимые энергоресурсы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что Венгрия до сих пор покупает нефть и газ у России.

«Почему? Потому что наша инфраструктура не дает нам возможности снабжать страну из других источников. Для строительства инфраструктуры нужно время», — прокомментировал он.

Также Сийярто добавил, что, благодаря сохранению поставок, ущерб критически важным интересам Будапешта нанесен не был.

Ранее стало известно, что Россия в несколько раз сократила морские поставки нефти Западу. В декабре 2022 года поставки российской нефти в страны Европейского союза (ЕС) морем из портов Приморска были на уровне 12 процентов, Новороссийска — 48 процентов, Усть-Луги — 14 процентов. При этом в последний месяц 2021 года из Приморска и Усть-Луги весь объем топлива шел в страны ЕС. Москва перенаправила экспорт нефти на Восток. Так, существенно вырос экспорт в Индию, Китай, Египет и Турцию.

Еврокомиссия надеется, что санкции ЕС "погрузят экономику РФ в рецессию на десятилетия"

При этом за три недели до вступления в силу европейского эмбарго на российские нефтепродукты и потолка цен на них оптовые цены на дизельное топливо в России снизились до минимума с конца 2020 года. В целом падение от максимума за год уже составляет 30 процентов.

Экономика,Петер Сийярто,Еврокомиссия,ЕС,
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