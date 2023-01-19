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1 час назад

Евросоюз стал крупнейшим в мире покупателем сжиженного газа по итогам 2022 года

Газета.Ruиещё 9

Евросоюз в прошлом году приобрел 98 млн тонн сжиженного природного газа и стал крупнейшим его покупателем в мире. ЕС по этому показателю обошел Японию и Китай, которые импортировали 71,997 млн тонн и 63 млн тонн топлива соответственно. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

Евросоюз стал крупнейшим в мире покупателем сжиженного газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечается в статье, Европа нарастила объемы импорта СПГ на фоне сокращения поставок топлива из России. Оно продолжается после начала спецоперации России на Украине.

Как сообщала «Газета.Ru», «Газпром» уже несколько раз в январе сокращал объемы поставок газа через газотранспортную систему «Украины». 19 января показатель упал на 23% до 25,1 млн кубометров. 18 января объем поставок был на уровне 32,6 млн кубометров.

Транзитная ветка через Украину в настоящее время — единственный маршрут поставок российского газа в Евросоюз. Поставки сейчас идут через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», сообщили РБК в пресс-службе «Газпрома».

На фоне сокращения российских поставок газа в ЕС выросли цены на импорт топлива. Показатель увеличился вдвое до $657 за тысячу кубометров.

Экономика,Газпром,ЕС,
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