Снижение ВВП, инфляция и добыча нефти: главные заявления Путина

Президент РФ Владимир Путин положительно высказался о фактической динамике экономики России в 2022 году. Глава государства заявил, что она оказалась лучше многих прогнозов, которые ранее давали аналитики, передает ТАСС.

Сегодня Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.

ВВП и дефицит бюджета

Российский лидер прокомментировал дефицит федерального бюджета РФ, который составил 2,3% ВВП. По словам Путина, данное значение является одним из лучших среди показателей «Группы двадцати» (G20).

Глава государства также высказался о ситуации с падением ВВП России в прошлом году. Так, по словам президента, изначально ожидалось, что ВВП снизится до 20%, однако в действительности макроэкономический показатель упал на 2,5%.

Добыча нефти и газа

Путин рассказал и о ситуации с добычей нефти в 2022 году. По словам российского лидера, она продемонстрировала рост примерно на 2%, до 535 млн тонн, несмотря на санкционное давление.

Глава государства обратил внимание на снижение в прошлом году добычи газа в России. Сокращение, как уточнил Путин, составило 11,8%. Вместе с тем, по словам президента, мировые цены повысились. Это привело к тому, что газовые компании получили существенную прибыль.

Инфляция и рост реальных зарплат

Путин оценил инфляцию в России в 2022 году в 11,9%. Это меньше, чем прогнозировалось ранее. Президент ожидает снижения инфляции в РФ в первом квартале до 5%, во втором квартале - ниже 4%.

Также Путин сообщил о необходимости закрепить тенденцию на рост экономики РФ, которая начала прослеживаться в конце прошлого года, а также принять конкретные меры для решения первостепенных задач развития страны.

Кроме того, российский лидер указал на важность стимулирования занятости и роста реальных зарплат. Путин поручил сделать все для того, чтобы добиться ощутимых результатов по повышению реальных зарплат граждан в этом году.

Оборонный комплекс и отказ от экспорта древесины

Президент России не оставил без внимания ситуацию с оборонно-промышленным комплексом страны. Путин указал на активное наращивание мощностей. Российский лидер назвал непростой ситуацию в лесопромышленном комплексе. Он указал на необходимость сберечь трудовые коллективы в этой отрасли.

Кроме того, Путин призвал отказаться от экспорта необработанной древесины.