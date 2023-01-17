Снижение ВВП, инфляция и добыча нефти: главные заявления Путина

Президент РФ Владимир Путин положительно высказался о фактической динамике экономики России в 2022 году. Глава государства заявил, что она оказалась лучше многих прогнозов, которые ранее давали аналитики, передает ТАСС.
Сегодня Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
Российский лидер прокомментировал дефицит федерального бюджета РФ, который составил 2,3% ВВП. По словам Путина, данное значение является одним из лучших среди показателей «Группы двадцати» (G20).
Глава государства также высказался о ситуации с падением ВВП России в прошлом году. Так, по словам президента, изначально ожидалось, что ВВП снизится до 20%, однако в действительности макроэкономический показатель упал на 2,5%.
Путин рассказал и о ситуации с добычей нефти в 2022 году. По словам российского лидера, она продемонстрировала рост примерно на 2%, до 535 млн тонн, несмотря на санкционное давление.
Глава государства обратил внимание на снижение в прошлом году добычи газа в России. Сокращение, как уточнил Путин, составило 11,8%. Вместе с тем, по словам президента, мировые цены повысились. Это привело к тому, что газовые компании получили существенную прибыль.
Путин оценил инфляцию в России в 2022 году в 11,9%. Это меньше, чем прогнозировалось ранее. Президент ожидает снижения инфляции в РФ в первом квартале до 5%, во втором квартале - ниже 4%.
Также Путин сообщил о необходимости закрепить тенденцию на рост экономики РФ, которая начала прослеживаться в конце прошлого года, а также принять конкретные меры для решения первостепенных задач развития страны.
Кроме того, российский лидер указал на важность стимулирования занятости и роста реальных зарплат. Путин поручил сделать все для того, чтобы добиться ощутимых результатов по повышению реальных зарплат граждан в этом году.
Президент России не оставил без внимания ситуацию с оборонно-промышленным комплексом страны. Путин указал на активное наращивание мощностей. Российский лидер назвал непростой ситуацию в лесопромышленном комплексе. Он указал на необходимость сберечь трудовые коллективы в этой отрасли.
Кроме того, Путин призвал отказаться от экспорта необработанной древесины.
«Нужно отказаться от экспорта кругляка, необработанного сырья, и поставлять все на внутренний рынок... затем поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью», – заявил российский лидер.