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1 час назад

Глава МВФ Георгиева назвала главные риски для мировой экономики

Lenta.ruиещё 2

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала три главных вызова для мировой экономики в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МВФ назвала главные риски для мировой экономики
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, одним из основных рисков для экономики является специальная военная операция (СВО) на Украине.

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«И пока она продолжается, она оказывает разрушительное воздействие на доверие потребителей, доверие бизнеса», — сказала она.

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Глава МВФ также отметила, что еще один риск для мировой экономики в текущем году заключается в кризисной инфляции стоимости жизни, которая была вызвана множеством факторов, в том числе спецоперацией на Украине.

«Доходы домохозяйств сильно упали, а процентные ставки находятся на уровне, которого мы не видели в течение десятилетий. И это третий фактор — высокие процентные ставки. Они неизбежно будут способствовать замедлению мировой экономики», — подчеркнула Георгиева.

Согласно оценке МВФ, рост мировой экономики в этом году может замедлиться примерно до 2,7 процента. Георгиева считает, что странам следует обратиться друг к другу и посмотреть, как добиться большего успеха вместе.

«Но вместо этого мы видим больше сил, которые разъединяют нас», — добавила она.

Глава МВФ отметила, что фрагментация экономики приведет к потере минимум 0,2 процента мирового ВВП. По ее словам, такой исход возможен в том случае, если страны сумеют приспособиться и сумеют наладить надежные цепочки поставок.

«Но если мы с этим справимся плохо, если мы позволим торговле рухнуть, стоимость составит порядка 7 процентов мирового ВВП <...> А если мы добавим к этому технологическую фрагментацию, стоимость может составить где-то от 8 до 12 процентов мирового ВВП», — добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что фактическая динамика экономики страны в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов. Глава государства привел оценку Минэкономразвития, согласно которой ВВП России за январь-ноябрь 2022 года снизился на 2,1 процента, а по итогам года — на 2,5 процента, в то время как некоторые эксперты ожидали годового снижения экономики на 10-20 процентов.

Экономика,Кристалина Георгиева,Владимир Путин,Международный валютный фонд,Минэкономразвития,
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