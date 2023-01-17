Шольц: ФРГ избежит рецессии в 2023 году

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия сможет избежать рецессии в наступившем году. Об этом сообщает ТАСС.
Шольц выразил абсолютную уверенность в том, что рецессии в Германии в 2023 году не произойдет.
Таким образом он ответил на вопрос, сможет ли ФРГ избежать подобного сценария.
Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что фрагментация торговли может обойтись экономике в 7% мирового ВВП «при плохом развитии событий.
По словам главы МВФ, в большей степени от фрагментации пострадают потребители с низким доходом в развитых экономиках, которые потеряют доступ к дешевым иностранным товарам, а также небольшие экономики с открытым рынком.
До этого Георгиева заявила, что большинство стран с развивающейся рыночной экономикой по итогам 2023 года могут столкнуться с серьезным долговым кризисом из-за значительного роста государственных займов на фоне общей глобальной неопределенности. В связи с этим в Международном валютном фонде предупреждают о вероятности роста социальной напряженности.