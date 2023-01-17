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2 часа назад

Шольц считает, что ФРГ избежит рецессии в 2023 году

Газета.Ru

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия сможет избежать рецессии в наступившем году. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц: ФРГ избежит рецессии в 2023 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шольц выразил абсолютную уверенность в том, что рецессии в Германии в 2023 году не произойдет.

Таким образом он ответил на вопрос, сможет ли ФРГ избежать подобного сценария.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что фрагментация торговли может обойтись экономике в 7% мирового ВВП «при плохом развитии событий.

По словам главы МВФ, в большей степени от фрагментации пострадают потребители с низким доходом в развитых экономиках, которые потеряют доступ к дешевым иностранным товарам, а также небольшие экономики с открытым рынком.

До этого Георгиева заявила, что большинство стран с развивающейся рыночной экономикой по итогам 2023 года могут столкнуться с серьезным долговым кризисом из-за значительного роста государственных займов на фоне общей глобальной неопределенности. В связи с этим в Международном валютном фонде предупреждают о вероятности роста социальной напряженности.

Экономика,Олаф Шольц,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,
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