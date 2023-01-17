Шольц: ФРГ избежит рецессии в 2023 году

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия сможет избежать рецессии в наступившем году. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц выразил абсолютную уверенность в том, что рецессии в Германии в 2023 году не произойдет.

Таким образом он ответил на вопрос, сможет ли ФРГ избежать подобного сценария.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что фрагментация торговли может обойтись экономике в 7% мирового ВВП «при плохом развитии событий.

По словам главы МВФ, в большей степени от фрагментации пострадают потребители с низким доходом в развитых экономиках, которые потеряют доступ к дешевым иностранным товарам, а также небольшие экономики с открытым рынком.