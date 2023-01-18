Инициатором отключения России от SWIFT и заморозки активов Центробанка в начале 2022 года был занимавший тогда пост премьера Болгарии Кирилл Петков. Об этом говорится в расследовании газеты Die Welt, опубликованном в среду.
Как сообщает издание, Петков 25 февраля 2022 года посетил неформальное заседание Европейского совета в Брюсселе. Встреча затянулась до ночи. Как утверждает газета, в это время Петков разговаривал с европейскими лидерами и предлагал отключить Россию от платежной системы SWIFT и заморозить европейские облигации, выпущенные Центробанком. Многие главы государств высказывали сомнения, но в итоге Комиссия ЕС поддержала этот шаг.
По данным Еврокомиссии, страны ЕС заморозили €300 млрд активов Центробанка РФ и до €20 млрд активов российских бизнесменов. Однако, согласно утечкам в европейских СМИ, Еврокомиссия не имеет представления о том, где находятся €200 млрд из €300 млрд замороженных российских активов.
В целом западные санкции направлены на финансовую, энергетическую и транспортную отрасли, поставки товаров, технологий и оборудования, а также ограничение визовой политики. Ряд крупных российских банков были отключены от системы межбанковских платежей SWIFT, деятельность платежных систем MasterCard и Visa была приостановлена на территории РФ.
Запад ввел масштабные санкции против России в ответ на ее решение начать спецоперацию на Украине. Ряд западных политических деятелей не отрицал, что речь идет, по сути, об экономической войне против РФ. Как констатировал 16 марта 2022 года президент России Владимир Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.