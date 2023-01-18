Инициатором отключения России от SWIFT и заморозки активов Центробанка в начале 2022 года был занимавший тогда пост премьера Болгарии Кирилл Петков. Об этом говорится в расследовании газеты Die Welt, опубликованном в среду.

Как сообщает издание, Петков 25 февраля 2022 года посетил неформальное заседание Европейского совета в Брюсселе. Встреча затянулась до ночи. Как утверждает газета, в это время Петков разговаривал с европейскими лидерами и предлагал отключить Россию от платежной системы SWIFT и заморозить европейские облигации, выпущенные Центробанком. Многие главы государств высказывали сомнения, но в итоге Комиссия ЕС поддержала этот шаг.

По данным Еврокомиссии, страны ЕС заморозили €300 млрд активов Центробанка РФ и до €20 млрд активов российских бизнесменов. Однако, согласно утечкам в европейских СМИ, Еврокомиссия не имеет представления о том, где находятся €200 млрд из €300 млрд замороженных российских активов.

В целом западные санкции направлены на финансовую, энергетическую и транспортную отрасли, поставки товаров, технологий и оборудования, а также ограничение визовой политики. Ряд крупных российских банков были отключены от системы межбанковских платежей SWIFT, деятельность платежных систем MasterCard и Visa была приостановлена на территории РФ.