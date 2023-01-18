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3 часа назад

В Минфине заявили о новых разногласиях по вопросу майнинга в России

ТАСС

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил о новых разногласиях по вопросу регулирования майнинга в России - на этот раз возражения есть не только у ЦБ, но и у правоохранительных органов.

В Минфине заявили о новых разногласиях по вопросу майнинга
Фото: UnsplashUnsplash

Ранее Моисеев уже заявлял о расхождениях позиций Минфина и ЦБ по вопросу майнинга. Так, по словам замминистра, Минфин не поддерживает позицию Банка России о запрете на майнинг цифровых валют вне экспериментального правового режима.

"Забуксовали опять. Там опять у нас возникли разногласия, сейчас не только ЦБ, но и правоохранителей тоже. Планируется ряд совещаний по этому поводу, то есть не то что бы все опустили руки. Надеемся все-таки о чем-то договориться", - сообщил журналистам Моисеев, комментируя работу по законопроекту о майнинге.

17 ноября 2022 года группа депутатов от разных фракций внесла в Госдуму законопроект, вводящий регулирование майнинговой деятельности. Ранее законопроект о майнинге криптовалют, внесенный депутатами от фракции "Новые люди", был отклонен в Госдуме.

О законопроекте

Законопроект, внесенный группой депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым, предусматривает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с ЦБ, а надзор за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством РФ.

Законопроектом также предусматривается, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в рамках экспериментального правового режима.

Кроме того, документом устанавливается запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц цифровой валюты.

Экономика,Анатолий Аксаков,Алексей Моисеев,Банк России,Госдума,Правительство РФ,
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