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2 часа назад

Великобритания нашла лазейку для закупки российской нефти через Индию

Газета.Ru

Великобритания нашла лазейку для импорта российской нефти через Индию, сообщает газета «Взгляд».

Британия нашла лазейку для закупки российской нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В рамках схемы Индия закупает нефть из России с дисконтом к мировой стоимости топлива, перерабатывает его и перепродает Англии по рыночным ценам, которые являются довольно высокими из-за возникшего на фоне антироссийских санкций энергетического кризиса, уточняет газета.

Как следует из статьи, Лондон с конца февраля 2022 года импортировал из Индии около 10 млн баррелей дизельного топлива и других нефтепродуктов. По сравнению с всем 2021 годом показатель вырос в 2,5 раза. Индия, в свою очередь, нарастила поставки сырой нефти из России в четыре раза. Весь объем российского топлива скупал фактически оин индийский нефтеперерабатыыающий завод — и индийский транснациональный конгломерат Essar Group.

Как пишет газета, до прошлого года индийские НПЗ очень редко занимались переработками нефти из России, а в Европу Индия поставляла главным образом сырую нефть, а не переработанные из нее продукты.

Россия рекордно нарастила экспорт нефти по морю

Эмбарго на поставки сырой нефти из Россию в страны Евросоюза действует с 5 декабря 2022 года. С этого момента Европа официально перестала импортировать российскую нефть морским путем. Кроме того, с 5 декабря ЕС, страны G7 и Австралия прекратили перевозить и страховать российскую нефть по цене выше $60 за баррель.

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