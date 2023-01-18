Путин озвучил прогноз ЦБ по инфляции

В России наблюдается тенденция к замедлению инфляцию, в первом квартале она может составить около 5%. Об этом во время встречи с рабочими «Обуховского завода» заявил президент РФ Владимир Путин, передает «РИА Новости».

Фото: ТАСС ТАСС

«Тенденция к снижению. Мы думаем, что в районе первого квартала будет где-то около 5%, а потом даже есть тенденция к дальнейшему снижению», — сказал он.

Путин отметил, что замедление инфляции начали фиксировать в конце 2022 года, когда она составила меньше 12%. При этом резкое снижение может спровоцировать, по его словам, «определенные сбои в экономике».

«Центральный банк исходит из того, что она будет где-то в районе 5-7%», — добавил российский президент.