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1 час назад

Путин озвучил прогноз ЦБ по инфляции

Елена Прошина

В России наблюдается тенденция к замедлению инфляцию, в первом квартале она может составить около 5%. Об этом во время встречи с рабочими «Обуховского завода» заявил президент РФ Владимир Путин, передает «РИА Новости».

Путин озвучил прогноз ЦБ по инфляции
Фото: ТАССТАСС

«Тенденция к снижению. Мы думаем, что в районе первого квартала будет где-то около 5%, а потом даже есть тенденция к дальнейшему снижению», — сказал он.

Путин отметил, что замедление инфляции начали фиксировать в конце 2022 года, когда она составила меньше 12%. При этом резкое снижение может спровоцировать, по его словам, «определенные сбои в экономике».

«Центральный банк исходит из того, что она будет где-то в районе 5-7%», — добавил российский президент.

Путин подчеркнул, что, несмотря на снижение или наоборот повышение инфляции, индексация МРОТ и других составляющих, влияющих на уровень реальных доходов граждан, должна быть выше нее.

Экономика,Владимир Путин,Банк России,
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