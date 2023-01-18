Киев предложил расширить зерновую сделку

Украина хотела бы расширить зерновую сделку и включить в нее поставки стали, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от конфликта с Россией. Такое заявление сделала министр экономики страны Юлия Свириденко, передает Bloomberg.

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Она отметила, что после начала РФ специальной военной операции на Украине ВВП государства упал на 30,2% при прогнозируемых 50%. Свириденко уверена, что его удастся поднять на 3%, если Россия покинет территорию страны и откроются морские порты.

«Для нас важно добавить в сделку больше портов, чтобы увеличить объемы экспорта. Мы сосредоточимся на строительстве дополнительных хранилищ для сельскохозяйственных товаров, но со стратегической точки зрения нам нужно открыть морские порты. Речь идет не только о сельском хозяйстве, речь идет о стали», — заявила министр экономики Украины.

По ее словам, включение стали в зерновую сделку необходимо Киеву для поддержки экономики, пострадавшей от конфликта с РФ.