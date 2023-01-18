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2 часа назад

Стало известно об уникальном шансе для России из-за санкций Запада

Илья Родин

Молодые российские бизнесмены получили уникальную возможность для создания собственных стартапов после ухода из страны западных компаний, заявили аналитики агентства Bloomberg.

Bloomberg рассказал об уникальном шансе для России из-за санкций Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты пояснили, что санкции со стороны США и ЕС не уничтожили российскую экономику. Напротив, они дали возможность местным предпринимателям заместить товары ушедших брендов своей продукцией. Кроме того, были созданы новые маршруты для ввоза необходимого бизнесу сырья.

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Так, Юлия и Виктория Шелановы начали бизнес по продаже одежды для водных видов спорта. Они нашли фабрику в провинции Гуандун, которая производит спортивное снаряжение для нескольких крупных американских компаний, и отправили запрос на образцы через китайскую службу обмена сообщениями WeChat.

В настоящее время сестры планируют договориться о поставках неопреновых жилетов. Они собираются продавать их в парках водных видов спорта, которые появились в последние годы по мере роста популярности вейкбординга.

«Мы думаем, что будет огромный спрос, а конкуренции пока нет», - уточнила Виктория в беседе с журналистами.

По данным экспертов, на портале объявлений Avito есть большое количество пользователей, предлагающих иностранную одежду. По запросу «Gucci», к примеру, сервис выдает несколько тысяч актуальных объявлений.

Кроме того, отмечают авторы статьи, владельцы франшиз смогли справиться с уходом транснациональных корпораций. На рынке вместо Krispy Kreme появились Krunchy Dream, вместо Starbucks - Stars Coffee, а Pizza Hut заместила Pizza N.

Многие ниши, впрочем, поспешили заполнить китайские бренды, подчеркивают обозреватели. В частности, корпорации Xiaomi удалось подняться на первое место на рынке смартфонов.

Экономика,Владимир Путин,Starbucks,ЕС,
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