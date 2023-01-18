Bloomberg рассказал об уникальном шансе для России из-за санкций Запада

Молодые российские бизнесмены получили уникальную возможность для создания собственных стартапов после ухода из страны западных компаний, заявили аналитики агентства Bloomberg.

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Эксперты пояснили, что санкции со стороны США и ЕС не уничтожили российскую экономику. Напротив, они дали возможность местным предпринимателям заместить товары ушедших брендов своей продукцией. Кроме того, были созданы новые маршруты для ввоза необходимого бизнесу сырья.

Так, Юлия и Виктория Шелановы начали бизнес по продаже одежды для водных видов спорта. Они нашли фабрику в провинции Гуандун, которая производит спортивное снаряжение для нескольких крупных американских компаний, и отправили запрос на образцы через китайскую службу обмена сообщениями WeChat.

В настоящее время сестры планируют договориться о поставках неопреновых жилетов. Они собираются продавать их в парках водных видов спорта, которые появились в последние годы по мере роста популярности вейкбординга.

«Мы думаем, что будет огромный спрос, а конкуренции пока нет», - уточнила Виктория в беседе с журналистами.

По данным экспертов, на портале объявлений Avito есть большое количество пользователей, предлагающих иностранную одежду. По запросу «Gucci», к примеру, сервис выдает несколько тысяч актуальных объявлений.

Кроме того, отмечают авторы статьи, владельцы франшиз смогли справиться с уходом транснациональных корпораций. На рынке вместо Krispy Kreme появились Krunchy Dream, вместо Starbucks - Stars Coffee, а Pizza Hut заместила Pizza N.