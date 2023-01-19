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58 минут назад

Озвучено, из-за чего может резко подорожать доллар

Deita.ru

В случае отсутствия новых геополитических шоков и экономических катаклизмов, курс доллара по отношению к рублю может ещё долгое время находится на позиции около 70 за штуку.

Аналитик перечислил возможные причины подорожания доллара
Фото: ТАССТАСС

Об этом рассказал аналитик Михаил Васильев, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

При этом, как отметил эксперт, существует сразу несколько возможных драйверов стремительного повышения оценки национальной американской валюты. Первым и главным из них для России является введение новых санкций.

В этом случае, как объяснил специалист, может существенно измениться соотношение спроса и предложения валюты. У российского руководства её может начать не хватать, а экономические акторы могут захотеть закупить её в больших объёмах.

Такому исходу, по мнению аналитика, также будет способствовать уменьшение российского импорта в связи с введением эмбарго на продажу нефти и запрета на её транспортировку морским транспортом, которые уже действуют.

Ранее как накопить миллион долларов до пенсии, рассказал финансист.

Экономика,Михаил Васильев,
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