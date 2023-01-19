Аналитик перечислил возможные причины подорожания доллара

В случае отсутствия новых геополитических шоков и экономических катаклизмов, курс доллара по отношению к рублю может ещё долгое время находится на позиции около 70 за штуку.

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Об этом рассказал аналитик Михаил Васильев, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

При этом, как отметил эксперт, существует сразу несколько возможных драйверов стремительного повышения оценки национальной американской валюты. Первым и главным из них для России является введение новых санкций.

В этом случае, как объяснил специалист, может существенно измениться соотношение спроса и предложения валюты. У российского руководства её может начать не хватать, а экономические акторы могут захотеть закупить её в больших объёмах.

Такому исходу, по мнению аналитика, также будет способствовать уменьшение российского импорта в связи с введением эмбарго на продажу нефти и запрета на её транспортировку морским транспортом, которые уже действуют.