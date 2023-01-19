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1 час назад

Брюссель изучает возможности для конфискации замороженных резервов ЦБ РФ

ТАСС

Евросоюз изучает возможности для конфискации и использования замороженных резервов Центрального банка России. Об этом замглавы Еврокомиссии Вера Юрова рассказала в интервью изданию Politico, опубликованном в четверг.

ЕС изучает способы конфискации замороженных активов ЦБ РФ
Фото: ТАССТАСС

"Возможно, есть способ, который будет соответствовать международным правилам. И мы должны обсудить это также с украинскими партнерами", - сказала она.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в апреле прошлого года заявила, что сумма замороженных резервов ЦБ составила около $300 млрд, однако точная цифра меняется каждый день в связи с изменениями курсов валют.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,Еврокомиссия,ЕС,
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