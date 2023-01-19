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1 час назад

Швейцария допустила передачу российских активов Украине

Мария Иванова

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что не исключает передачу замороженных активов России на восстановление Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра «Швейцарскому радио и телевидению.

Швейцария допустила передачу российских активов Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кассис подчеркнул, что пока в Швейцарии нет законодательной базы, которая позволила бы конфисковать имущество России в пользу Украины.

«Этого [передачи Киеву российских активов - прим.ред.] нельзя полностью исключить, это важный источник финансов», - сказал министр.

Он подчеркнул, что принцип компенсации за нанесенный ущерб никто не отменял. По словам главы МИД, вопрос конфискации российских активов сейчас стоит на повестке почти во всех странах Европы.

«Но нужно действовать в правовых рамках. <…> Не будем забывать, что право собственности - это право человека», - заключил он.

Резервы России были заморожены США и ЕС после начала украинского кризиса. Сообщалось, что речь идет о примерно 300 миллиардах долларов - половине золотовалютных резервов страны.

Кроме того, в ЕС заморозили активы российских бизнесменов более чем на 30 миллиардов долларов, в том числе почти семь миллиардов долларов в виде яхт, вертолетов, недвижимости и произведений искусства.

За конфискацию замороженных активов РФ в пользу Украины ранее выступали глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Глава ЕК подчеркивала, что для этого нужно будет создать «безупречные законные основания».

Экономика,Иньяцио Кассис,Жозеп Боррель,Еврокомиссия,ЕС,
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