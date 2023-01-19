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1 час назад

Евросоюз задумался о конфискации замороженных резервов ЦБ

Lenta.ruиещё 1

Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность конфискации заблокированных активов Банка России, заявила в интервью изданию Politico замглавы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова.

Евросоюз задумался о конфискации замороженных резервов ЦБ РФ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В настоящий момент блок изучает способы реализации меры в соответствии с международными правилами и, в частности, думает о потенциальном использовании активов ЦБ.

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«И мы должны обсудить это также с украинскими партнерами», — добавила о планах блока Юрова.

Санкции в отношении российского Центробанка, а именно заморозку резервов регулятора в различных национальных валютах, в конце февраля 2022 года ввели США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония. Так государства отреагировали на начало военных действий на Украине.

В конце апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов. Блокировку российских резервов за рубежом в России назвали кражей.

Ранее стало известно, что экс-премьер Болгарии Кирилл Петков предложил заблокировать резервы регулятора. Он выступил с таким предложением 25 февраля на неформальном заседании Европейского совета в Брюсселе.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
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