Евросоюз задумался о конфискации замороженных резервов ЦБ РФ

Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность конфискации заблокированных активов Банка России, заявила в интервью изданию Politico замглавы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова.

В настоящий момент блок изучает способы реализации меры в соответствии с международными правилами и, в частности, думает о потенциальном использовании активов ЦБ.

«И мы должны обсудить это также с украинскими партнерами», — добавила о планах блока Юрова.

Санкции в отношении российского Центробанка, а именно заморозку резервов регулятора в различных национальных валютах, в конце февраля 2022 года ввели США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония. Так государства отреагировали на начало военных действий на Украине.

В конце апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов. Блокировку российских резервов за рубежом в России назвали кражей.