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41 минуту назад

ЕП принял резолюцию по использованию российских активов

Лера Букина

Резолюция, которая призывает вывести российские активы из-под иммунитета и направить их на «репарации» для Украины, была принята депутатами европейского парламента. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на итоги голосования в Страсбурге.

ЕП принял резолюцию по использованию российских активов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За документ проголосовали 472 депутата, против – 19. Воздержались от ответа 33 человека.

В тексте резолюции отмечается, что Европарламент призывает ЕС и страны-члены, а также их партнеров и союзников к обсуждению правовой возможности использования государственных активов России в качестве репараций. В документе также указана необходимость «создания так называемого «спецтрибунала по Украине».

О том, что замороженные активы России могут направить на восстановление Украины, заявляла глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен. Она указывала на подготовку соответствующей юридической базы.

Агентство Bloomberg ранее проинформировало о планах эстонской стороны до конца текущего года подготовить юридический план ареста российских активов для передачи их Киеву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о намерении страны ответить на действия ряда стран в отношении российских активов.

Экономика,Мария Захарова,МИД России,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
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