«Это ничто после распада СССР»: японский журналист раскрыл отношение россиян к санкциям

Японский журналист Ватару Накамура, работающий в Москве, поразился реакции жителей России на введенные Западом санкции, пишет «Комсомольская правда». На портале Yahoo News Japan он опубликовал материал о состоянии экономики страны, отметив особый менталитет россиян, позволяющий справляться с любыми трудностями.

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«Когда мы опрашивали людей, особенно тех, кто старше 40, мы услышали комментарии наподобие этого: «Мы пережили распад СССР. По сравнению с этим нынешние потрясения – ничто», - заявил Накамура.

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Выводы Накамура оказались неожиданными, по крайней мере, для зарубежных читателей. Как отметил журналист, на Западе и в Японии до сих пор верят, что «экономика России сломлена» или «разрушена до основания», как об этом постоянно заявляют в США. Но в реальности российские граждане не столкнулись с серьезными экономическими проблемами после введения разными странами против РФ санкций. Так, по его словам, больших потрясений в стране не было, хотя изначально России предрекали трудные времена.

В частности, по словам журналиста, в стране после объявления жестких рестрикций не выстраивались огромные очереди за товарами и за деньгами в банкоматы. Также россияне не опустошали прилавки магазинов. Он указал на большую адаптивность бизнеса и населения к любым кризисам.

Наблюдение Накамура подтвердил в беседе с «Комсомольской правдой» психиатр Александр Федорович. Он заявил, что россияне относятся к тем народам, которые воюют и выживают из поколения в поколение.

«Если оценивать последние лет 200 - 300, у нас почти не было спокойных лет. Постоянно то войны, то революции, то голод, то коллективизация, то дефолты. Мы уже на генетическом уровне впитали в себя механизмы птицы Феникс - восставать и развиваться всему миру назло. Так происходит и на этот раз, - отметил Федорович.

Российские специалисты, как пишет КП, разделяют выводы японского журналиста. По их мнению, преодолеть кризис в России удалось благодаря действиям Центробанка, а также менталитету россиян.