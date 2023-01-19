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2 часа назад

США решили передать часть конфискованных российских активов Украине

Lenta.ruиещё 2

Минюст США заявил, что американские власти планируют начать передачу части конфискованных российских активов в пользу Украины. О решении в четверг, 19 января, сообщает ТАСС.

США решили передать часть конфискованных российских активов Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал передать замороженные на Западе деньги России на восстановление Украины. Он подчеркнул, что Москва должна выплатить Киеву репарации. Джонсон добавил, что поддержит новые законы об аресте российских активов и передаче их для финансирования восстановления Украины.

Экономика,Борис Джонсон,Министерство юстиции США,
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