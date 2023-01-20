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45 минут назад

Bloomberg: США выступают против снижения потолка цен на российскую нефть

BFM.RUиещё 3

Соединенные Штаты выступают против снижения в январе введенного 5 декабря потолка цен на российскую нефть, несмотря на призывы Польши, Эстонии и некоторых других стран ЕС «еще больше сократить доходы Москвы». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

США выступают против снижения потолка цен на российскую нефть
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, в Вашингтоне хотят дождаться вступления в силу ограничения на нефтепродукты из РФ. Ожидается, что это произойдет 5 февраля. Предельная цена пока не установлена.

Bloomberg отмечает, что сейчас российская нефть Urals торгуется ниже мировых цен и установленного предела в 60 долларов. По данным Минфина РФ, средняя цена за баррель за месяц упала с 57,5 доллара до 46,82.

Также к призывам Польши и Эстонии скептически относятся некоторые другие страны ЕС, добавляет агентство. В частности, Германия настаивает, чтобы пересмотр цен проводился в сроки, которые не введут рынки в заблуждение.

Экономика,Минфин России,ЕС,
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