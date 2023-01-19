Энергокризис помог нефтяным гигантам Китая разбогатеть

Китайские нефтяные гиганты PetroChina и China National Offshore Oil Corp (CNOOC) сообщили об ожидании рекордного увеличения прибыли по итогам 2022 года на фоне энергетического кризиса, приведшего к мировому росту цен на топливо. Об этом пишет Bloomberg.

PetroChina рассчитывает, что рост чистой прибыли в годовом выражении составит 68 процентов. CNOOC планирует отчитаться о росте примерно на 50 процентов, что позволит ей, в частности, резко увеличить расходы на добычу в нынешнем году.

Локдауны из-за пандемии коронавируса привели к снижению спроса на топливо на внутреннем рынке КНР. Однако нефтяным компаниям страны помог разбогатеть рост стоимости энергосырья на мировом рынке. Также власти взяли курс на наращивание добычи нефти, угля и газа с целью обеспечения энергетической безопасности страны, тогда как экологические цели отошли на второй план, пишет агентство.

Еще в октябре PetroChina и Sinopec — два крупнейших поставщика топлива в Китае — заявили, что ожидают повышения спроса на нефтепродукты внутри страны в четвертом квартале 2022 года за счет восстановления экономики КНР, отмены локдаунов и выделения правительственных субсидий. Это позволило бы им увеличить производительность на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах.