В Саудовской Аравии решили продолжить работу с РФ по нефти

"У нас важное партнерство с Россией, ОПЕК+. Партнерство, которое обеспечивает стабильность на рынке нефти, что важно для нас, поскольку нефть по-прежнему является для нас основным источником [доходов], но она также важна для мирового сообщества. Мы видим, что наши энергоносители значительно подскочили в цене после эскалации [конфликта на Украине], мы смогли относительно стабилизировать [цены на] нефть. Это очень важно", - сказал он 19 января в Давосе в интервью телеканалу Bloomberg Television.