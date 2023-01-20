Госдолг США снова превысил установленный лимит

Государственный долг США 19 января превысил установленный конгрессом страны лимит в $31,381 трлн и достиг отметки в $31,416 трлн, лишившись возможности привлекать новые заимствования. Об этом сообщается в письме министра финансов Джанет Йеллен конгрессу.

По словам Йеллен, властям придется вновь поднять планку. Если этого не сделать, уже летом денежные ресурсы государства могут закончиться. При этом в письме, адресованном парламенту, политик указала на отсутствие у правительства возможности использовать механизм дополнительных заимствований.

До этого правительство Штатов поднимало уровень госдолга в декабре 2021 года. Тогда его потолок был установлен на уровне $31,381 трлн, повысив показатель на $2,5 трлн.

13 января Йеллен направила письмо лидерам конгресса с призывом повысить потолок госдолга, лимит которого окажется исчерпанным 19 января. По ее словам, когда госдолг достигнет отметки в $31,381 трлн, ведомство прибегнет к «некоторым экстраординарным мерам», в том числе придется приостановить отчисления в пенсионные и социальные фонды, во избежание немедленного дефолта.