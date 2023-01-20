Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
1 час назад

Госдолг США снова превысил установленный лимит, достигнув отметки в $31,4 трлн

Газета.Ru

Государственный долг США 19 января превысил установленный конгрессом страны лимит в $31,381 трлн и достиг отметки в $31,416 трлн, лишившись возможности привлекать новые заимствования. Об этом сообщается в письме министра финансов Джанет Йеллен конгрессу.

Госдолг США снова превысил установленный лимит
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Йеллен, властям придется вновь поднять планку. Если этого не сделать, уже летом денежные ресурсы государства могут закончиться. При этом в письме, адресованном парламенту, политик указала на отсутствие у правительства возможности использовать механизм дополнительных заимствований.

До этого правительство Штатов поднимало уровень госдолга в декабре 2021 года. Тогда его потолок был установлен на уровне $31,381 трлн, повысив показатель на $2,5 трлн.

13 января Йеллен направила письмо лидерам конгресса с призывом повысить потолок госдолга, лимит которого окажется исчерпанным 19 января. По ее словам, когда госдолг достигнет отметки в $31,381 трлн, ведомство прибегнет к «некоторым экстраординарным мерам», в том числе придется приостановить отчисления в пенсионные и социальные фонды, во избежание немедленного дефолта.

До этого в статье Уильяма Левина в журнале The American Thinker сообщалось, что за одно поколение финансы в США рухнули на всех уровнях управления. В публикации отмечается, что ситуация с финансовым состоянием государства только ухудшается. При этом у штатов, где правят демократы, дела, по мнению автора, хуже, чем там, где в руководстве республиканцы.

Экономика,Джанет Йеллен,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители