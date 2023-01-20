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1 час назад

В Госдуме назвали главную цель создания цифрового рубля

Lenta.ruиещё 1

Главная задача создания цифрового рубля — это облегчение расчетов для предпринимателей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Он также назвал отличия этой финансовой единицы от криптовалюты.

В Госдуме назвали главную цель создания цифрового рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Цифровой рубль — это тот формат, который сегодня анонсирует и предлагает ЦентЦентральный Банк России, чтобы предпринимательское сообщество использовало дополнительные вопросы цифровизации. Это не вопрос, связанный с криптовалютой. Цифровой рубль будет гарантирован Российской Федерацией. Это новая система, которая не может быть сравнена с биткоином и другими электронными валютами», — объяснил он.

По словам Артема Кирьянова, Россия также внимательно изучает криптовалюты, чтобы понять, как эффективно использовать их в экономике страны.

«К криптовалютам у России тоже есть свое отношение и понятно, что на данном этапе мы должны зафиксировать такое явление, но максимально оградить россиян от возможных убытков при использовании криптовалют и, конечно, не допускать использования криптовалют в расчетах. Это две не пересекающиеся линии», — сказал он.

Нововведение, вероятно, будет востребовано, но это не коснется широких слоев предпринимательского сообщества и граждан России, считает депутат.

Цифровой рубль — это цифровая форма российской валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. По мнению регулятора, это позволит совершать операции быстрее и удобнее. Их отличие в том, что они будут храниться не в кошельке или банковском счете, а в виртуальном приложении Центрального банка (ЦБ). Таким образом, эти средства не будут привязаны к какому-то из банков.

Ранее стало известно, что Банк России в первом квартале 2023 года планирует начать разработку модели трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля.

Экономика,Артем Кирьянов,Банк России,Госдума,
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