Москва предложила открыть Российский торговый дом в Гаване

"Российская сторона сейчас очень много работает над тем, чтобы вывести наши экономические отношения [с Кубой] на новый уровень. В свою очередь, задача делового совета - вдохнуть в эти отношения энергию предпринимательской инициативы", - цитирует Титова пресс-служба по итогам его встречи в Гаване с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом и министром внешней торговли и иностранных инвестиций Родриго Мальмиеркой.