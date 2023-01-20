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1 час назад

В РФ предложили открыть Российский торговый дом в Гаване

ТАСС

Москва предлагает создать Российский торговый дом в Гаване с участием кубинской государственной корпорации CIMEX и ждет в ближайшие дни реакцию правительства республики на соответствующее предложение. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, главы делового совета "Россия - Куба" Бориса Титова.

Москва предложила открыть Российский торговый дом в Гаване
Фото: UnsplashUnsplash

"Российская сторона сейчас очень много работает над тем, чтобы вывести наши экономические отношения [с Кубой] на новый уровень. В свою очередь, задача делового совета - вдохнуть в эти отношения энергию предпринимательской инициативы", - цитирует Титова пресс-служба по итогам его встречи в Гаване с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом и министром внешней торговли и иностранных инвестиций Родриго Мальмиеркой.

Видео дня

Титов отметил, что в соответствующий совет входят много российских компаний, которым интересно продвижение их продукции на Кубе.

"Наше предложение - создать здесь, в Гаване, Российский торговый дом с участием CIMEX, который стал бы единым оптовым импортером продукции и самостоятельно определял цены на розничном рынке. В ближайшие дни ждем реакцию кубинского правительства", - продолжил он.

Титов указал, что для работы Российского торгового дома "очень важным станет банковское сопровождение".

"Одно из предложений касается создания новой расчетной системы, в которую были бы заведены счета всех участников торговли. Не только клирингового центра, но, по большому счету, организации с банковской лицензией, главная задача которой - значительно уменьшить объем наличных платежей. И, конечно же, предстоит заниматься вопросами кредитования, лизинга, факторинга. Без финансовых инструментов развиваться очень сложно", - подчеркнул он.

Мальмиерка в свою очередь пообещал проекту всестороннюю поддержку.

"Мы работаем над тем, чтобы российские инвестиции на Кубе были объектом особой защиты, - цитирует его пресс-служба. - Вопреки трудностям, связанным с ликвидностью, мы можем обеспечить этому совместному предприятию особое обращение, чтобы ему не приходилось репатриировать свои доходы".

Экономика,Борис Титов,
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