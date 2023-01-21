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1 час назад

Аналитик назвал предопределяющие курс рубля в феврале события

Lenta.ruиещё 5

Курс российской валюты в феврале будет зависеть от готовящегося десятого пакета санкций ЕС. События, которые предопределят валютные изменения назвал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм».

Аналитик рассказал о курсе рубля в феврале
Фото: ТАССТАСС

По словам Антонова, актуальный ценовой диапазон для пары доллар/рубль сохраняется между уровнями 67,50 и 73,0, евро/рубль — между 72,00 и 77,00, юань/рубль — между 9,95 и 10,50.

Аналитик отметил, что в феврале на валютную выручку экспортеров и рубль будет оказывать влияние динамика цен на энергоресурсы.

Он выделил шесть событий, которые повлияют на экономическую ситуацию: встреча министров ОПЕК+ и заседание ФРС США, публикация отчета по рынку труда в США за январь, вступление в силу эмбарго на нефтепродукты, остановка продажи валюты по бюджетному правилу, заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке и публикация доклада ЦБ о денежно-кредитной политике.

Ранее стало известно, что Банк России в первом квартале 2023 года планирует начать разработку модели трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля.

Экономика,Владислав Антонов,Банк России,ФРС,ЕС,
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