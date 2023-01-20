Германия резко сократила экспорт в Россию

В декабре 2022 года Германия сократила объемы экспорта в Россию на 59,1% в сравнении с показателями за ноябрь. В денежном выражении вывоз продукции составил только €0,8 млрд против €1,1 млрд в ноябре, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

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«Поставки Германии в Россию снова сократились в результате обострения конфликта на Украине и западных санкций, на 59,1 процента до 0,8 миллиарда евро. Таким образом, в декабре Россия заняла 14-е место среди основных стран назначения для немецкого экспорта за пределы Евросоюза (ЕС)», — говорится в материале.

Для сравнения, до февраля 2022 года Россия занимала пятое место в списке основных стран назначения для немецкого экспорта за пределы ЕС. По итогам декабря ключевым торговым партнером ФРГ стали США, в которые Германия отправила продукции на общую сумму €12,4 млрд, что оказалось на 16,1% больше в сравнении с показателем за аналогичный период 2021-го, заключается в статье.