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1 час назад

В Европе обнаружено крупное месторождение золота

Лера Букина

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Негре сообщила об обнаружении крупного месторождения золота в стране. Соответствующее заявление она сделала в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), передает ТАСС.

Сербия объявила об обнаружении крупного месторождения золота
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно предварительным результатам технологических испытаний, «возможно получение чистого золотосодержащего концентрата с общим коэффициентом использования золота более 93%», отметила она. Также министр подчеркнула, что это может внести большой вклад в экономику страны в будущем.

Глава министерства указала на необходимость провести дополнительные исследования для того, чтобы проверить объемы месторождения.

Ранее президент республики Александр Вучич сообщил об увеличении в стране золотовалютных резервов. В Сербии, как уточнил он, есть запасы золота, которые превышают показатели 2020 года почти в 3 раза.

Как заявило ранее агентство MagadanMedia, в Магаданской области в 2022 году добыча золота значительно уменьшилась. Всего золотодобытчики получили 51,43 т драгметалла, что на 680 кг меньше, чем в 2021 году. Выполнение бюджетных показателей оценивается в 99%. На рудное золото пришлось 31,78 т

Экономика,Александр Вучич,
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