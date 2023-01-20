Сербия объявила об обнаружении крупного месторождения золота

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Негре сообщила об обнаружении крупного месторождения золота в стране. Соответствующее заявление она сделала в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), передает ТАСС.

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Согласно предварительным результатам технологических испытаний, «возможно получение чистого золотосодержащего концентрата с общим коэффициентом использования золота более 93%», отметила она. Также министр подчеркнула, что это может внести большой вклад в экономику страны в будущем.

Глава министерства указала на необходимость провести дополнительные исследования для того, чтобы проверить объемы месторождения.

Ранее президент республики Александр Вучич сообщил об увеличении в стране золотовалютных резервов. В Сербии, как уточнил он, есть запасы золота, которые превышают показатели 2020 года почти в 3 раза.