Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
2 часа назад

Китайская таможня сообщила о росте поставок золота из России в 2022 году на 67%

Газета.Ru

Пекин купил в 2022 году 6,66 тонн российского золота, что на 67% больше относительно показателя 2021 года. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Главного таможенного управления КНР.

Китай сообщил о росте поставок золота из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего на покупку драгоценного металла у Москвы Китай потратил $386,9 млн, что на 63% больше по сравнению с объемом таких трат в 2021 году. Уточняется, что в прошлом году российские компании продали КНР 3,7 тонн необработанного золота и 2,96 тонн в полуобработанном виде.

Кроме России золото Китаю продает еще Швейцария ($34,14 млрд), Канада ($14,67 млрд), ЮАР ($8,85 млрд), Австралия ($8,3 млрд) и специальный административный район КНР Гонконг ($3,1 млрд).

На прошлой неделе председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич сообщил, что объем товарооборота России и Китая может вырасти до $280-300 млрд к 2024 году из-за переориентации поставок различных товарных категорий из Европы в Азию и совершенствования механизмов взаиморасчетов между двумя странами.

В первой половине декабря инвестиционный стратег швейцарского банка Credit Suisse Золтан Позар выразил мнение, согласно которому президент Владимир Путин одним маневром может удвоить стоимость золотого запаса России.

Экономика,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители