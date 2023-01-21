На экономическом форуме в Давосе оценили перспективы мировой экономики

Повестка Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в этом году была продиктована опасениями, связанными с «фрагментацией» мировой экономики. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Фото: ТАСС ТАСС

Издание отмечает, что форум завершился обсуждением зыбких перспектив мировой экономики. По оценке главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, фрагментация может привести к потере минимум 0,2 процента глобального ВВП в случае, если странам удастся приспособиться к новой ситуации и наладить бесперебойные цепочки поставок. Если этого не произойдет, то мировой ВВП потеряет семь процентов.

В свою очередь, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард призвала не ослаблять борьбу с инфляцией, несмотря на то, что пик роста цен уже пройден. Глава Минфина Франции Брюно Ле Мер в последний день форума предостерег страны от политики протекционизма в отношении своих производителей.

Среди причин деглобализации эксперты форума перечислили Brexit, торговую войну между США и Китаем, последствия пандемии COVID-19 и конфликта на Украине.