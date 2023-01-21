Эксперт: два потолка цен на нефтепродукты из России убьют нефтедоллары

Запад от обычных ограничений перешел к санкционному творчеству, которое разрушает глобальный рынок нефти, заявил в интервью «Пятому каналу» экономист Вячеслав Мищенко. Он добавил, что России следует действовать проактивно.

«Это, конечно, такая уже санкционная фантазия. Сколько может быть ценовых потолков? Знаете, их может быть сколько угодно. Все зависит от фантазии и желания тех, кто занимается этим санкционным творчеством», - пояснил Мищенко.

По оценке экономиста, ограничительные меры не означают ничего хорошего для глобального рынка нефти. Такая политика западных стран, добавил он, может привести к разрушению классической системы торговли энергоресурсами и уходу нефтедолларов в прошлое.

Эксперт отметил, что России на фоне международной повестки следует изменить поведение с реактивного на проактивное. Москва должна создать собственную систему торговли, свои площадки, настроить механизмы ценообразования.