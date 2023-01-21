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15 минут назад

Эксперт предположил, что два потолка цен на нефтепродукты из России убьют нефтедоллары

Илья Родин

Запад от обычных ограничений перешел к санкционному творчеству, которое разрушает глобальный рынок нефти, заявил в интервью «Пятому каналу» экономист Вячеслав Мищенко. Он добавил, что России следует действовать проактивно.

Эксперт: два потолка цен на нефтепродукты из России убьют нефтедоллары
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это, конечно, такая уже санкционная фантазия. Сколько может быть ценовых потолков? Знаете, их может быть сколько угодно. Все зависит от фантазии и желания тех, кто занимается этим санкционным творчеством», - пояснил Мищенко.

По оценке экономиста, ограничительные меры не означают ничего хорошего для глобального рынка нефти. Такая политика западных стран, добавил он, может привести к разрушению классической системы торговли энергоресурсами и уходу нефтедолларов в прошлое.

Эксперт отметил, что России на фоне международной повестки следует изменить поведение с реактивного на проактивное. Москва должна создать собственную систему торговли, свои площадки, настроить механизмы ценообразования.

Напомним, что государства «Большой семерки» (G7) планируют установить два потолка цен на российские энергоресурсы. Первый будет предназначен для продуктов, торгуемых с премией к нефти. Второй введут для тех, которые торгуются со скидкой.

Экономика,Вячеслав Мищенко,
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