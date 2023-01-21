В США рассказали о трудностях с ограничениями против нефтепродуктов РФ

«Знаете, всегда есть вероятность того, что все пойдет не по плану, но мы очень тщательно изучили эти рынки и считаем, что мы выйдем с набором ограничений, которые позволят достичь того же, чего мы достигли с нефтью», — отметила глава американского Минфина.