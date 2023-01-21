Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

В США рассказали о трудностях с ограничениями против российских нефтепродуктов

Lenta.ruиещё 1

Министр финансов США Джанет Йеллен прокомментировала в Сенегале введение двух новых ценовых потолков на российские нефтепродукты. Ее слова приводит агентство Reuters.

В США рассказали о трудностях с ограничениями против нефтепродуктов РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Йеллен рассказала о трудностях с потолками цен на нефтепродукты из России и подчеркнула, что вводить их оказалось сложнее, чем ожидалось. По ее словам, Вашингтон активно пытается понять, «как достичь тех же целей».

«Знаете, всегда есть вероятность того, что все пойдет не по плану, но мы очень тщательно изучили эти рынки и считаем, что мы выйдем с набором ограничений, которые позволят достичь того же, чего мы достигли с нефтью», — отметила глава американского Минфина.

Министр добавила, что необходимо обеспечивать постоянные поставки российского дизельного топлива на рынок. Она также допустила, что предложенные ограничения против Москвы со временем могут изменить.

Эксперт: два потолка цен на нефтепродукты из России убьют нефтедоллары

Ранее США договорились с союзниками о двух потолках цен на российские нефтепродукты. О соответствующем решении объявил американский Минфин.

Экономика,Джанет Йеллен,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители