Италию захотели превратить в хаб для поставок газа в ЕС

Власти Алжира выразили желание создать в Италии хаб для поставок газа в европейские государства, рассказал посол страны в Риме Абделькрим Туария. Об этом пишет Associated Press.

«Мы желаем, чтобы Италия стала европейским хабом для алжирского газа. Перекрестком для других стран ЕС», - подчеркнул посол.

Дипломат уточнил, что по идее властей Алжира, голубое топливо будет поступать на первом этапе в Италию, затем распределяться по другим странам ЕС.

По его словам, Рим и Алжир хотели бы развить инициативы прежнего премьер-министра Марио Драги, озвученные в 2022 году. Он пояснил, что они касались поставок алжирских энергоресурсов в Италию.