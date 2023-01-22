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1 час назад

Италию захотели превратить в хаб для поставок газа в ЕС

Илья Родин

Власти Алжира выразили желание создать в Италии хаб для поставок газа в европейские государства, рассказал посол страны в Риме Абделькрим Туария. Об этом пишет Associated Press.

Италию захотели превратить в хаб для поставок газа в ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы желаем, чтобы Италия стала европейским хабом для алжирского газа. Перекрестком для других стран ЕС», - подчеркнул посол.

Дипломат уточнил, что по идее властей Алжира, голубое топливо будет поступать на первом этапе в Италию, затем распределяться по другим странам ЕС.

По его словам, Рим и Алжир хотели бы развить инициативы прежнего премьер-министра Марио Драги, озвученные в 2022 году. Он пояснил, что они касались поставок алжирских энергоресурсов в Италию.

Уточняется, что на фоне международной повестки Алжир стал главным поставщиком газа и нефти в Италию.

Экономика,Марио Драги,ЕС,
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